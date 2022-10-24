На Украине может начаться массовая мобилизация в ответ на частичную в РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На Украине могут начать организацию массовой мобилизации из-за частичной в РФ. У киевских властей существуют опасения из-за численного преимущества российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Там отметили, что хоть всеобщая мобилизация на Украине и началась после 24 февраля, по факту ее до сих пор не было.

"С учетом ограниченных наших возможностей по организации и вооружению новых подразделений потребности в массовом призыве не было. Но сейчас ситуация меняется. Россия начала мобилизацию", – говорится в сообщении.

Инсайдер отметил, что на данный момент Киев вынужден провести массовую мобилизацию и призвать множество военнообязанных. По словам источника, военкоматы не имеют на руках настоящего списка людей, на основе которого можно было бы проводить мобилизационные мероприятия.

До этого призывы в Украине осуществлялись через крупные предприятия, по селам и небольшим городкам, где мужское население было на виду. По мнению инсайдера, если РФ все же направит 300 тысяч военнослужащих в ближайшее время на территорию Украины, у России будет значительное численное преимущество.

"Именно поэтому говорят о раздаче повесток на улицах. Не для того чтобы сразу призвать в армию, а чтобы поставить как можно больше мужчин на учет и затем, при необходимости, их мобилизовать", – поделился источник.

Ранее глава центра комплектования и соцподдержки в Киеве Юрий Максимов сообщил, что ВСУ нужно дополнение. По его мнению, мобилизация на Украине стала необходимостью, поэтому все мероприятия по призыву граждан на военную службу будут продолжены. Максимов подчеркнул, что повестки могут вручать в любом месте и в любое время всем военнообязанным мужчинам, которые еще не достигли возраста 60 лет.

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