В Будапеште заявили, что Киев проводит жесткую мобилизацию венгров

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Венгров из Закарпатской области жестким образом мобилизуют в Вооруженные силы Украины, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Наряду с украинцами погибают и венгры... Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит", – цитирует его РИА Новости.

Сийярто отметил, что после мобилизации многие венгры погибают. По мнению министра, этот факт является одной из причин, по которой Венгрия настаивает на необходимости переговоров.

Ранее радиостанция RMF со ссылкой на источник заявила, что Будапешт заблокировал утверждение ЕС седьмого пакета военной помощи для Киева. Речь идет о сумме в размере 500 миллионов евро. Средства хотели выделить из так называемого Европейского фонда мира.

ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро

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