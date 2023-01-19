Немецкий концерн может поставить Украине сто танков в 2023 году

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Egon Steiner

Немецкий концерн Rheinmetall в 2023 году готов поставить Украине более 100 танков. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

"Немецкая военная промышленность готовится поставить на Украину танки. Помимо Leopard 2, отремонтировать и передать Киеву могут также Leopard 1 и британскую модель Challenger 1", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что инициатива является частной и призвана помочь избежать передачи танков из состава немецкой армии. По информации источника, боевые машины могут быть закуплены в Омане для последующей модернизации.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что Берлин сталкивается с давлением Вашингтона, который принуждает Германию к совершению "исторической ошибки" в случае с поставками танков Киеву.

Как рассказали эксперты Международного института стратегических исследований (Лондон), для успешного контрнаступления Украине необходимо не менее 100 западных танков.

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