США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Украине – СМИ

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В ближайшие дни Соединенные Штаты могут объявить о крупнейшем пакете военной помощи Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

"Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что страна пока не готова предоставить современные танки, о которых ранее просила украинская сторона.

Накануне в Белом доме не ответили на вопрос о готовности США предоставить Украине танки, но подчеркнули готовность поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

О намерении поставить Киеву эскадрон танков Challenger 2 в январе заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Также глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что танки AMX-10RC доставят на Украину в течение двух месяцев.

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