США в пятницу объявят о пакете военной помощи Украине на 2 млрд долларов – СМИ

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США в пятницу, 24 февраля, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

"Администрация [президента США Джо] Байдена, как ожидается, объявит еще о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины", – сообщает телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.

Уточняется, что в первую очередь средства пойдут на финансирование производства боеприпасов в США. Помимо этого, новый пакет помощи будет включать в себя технику, которую не выделят со складов Пентагона, а произведут в Штатах.

Как указывает телеканал, подобные поставки занимают гораздо больше времени, но свидетельствуют о приверженности США оказывать Киеву долгосрочную помощь.

До этого Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о предоставлении помощи на 500 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи Киеву будет включена реактивная система залпового огня HIMARS, боеприпасы, противотанковое оружие и радар.

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