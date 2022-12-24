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24 декабря, 21:05

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Знаки со словами поддержки и благодарности курьерам появились в Москве

Знаки со словами поддержки и благодарности курьерам появились в Москве

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Знаки со словами поддержки и благодарности курьерам, которые не прекращают свою работу при любой погоде, появились на улицах Москвы. По стилю знаки напоминают дорожные, но вместо указаний написаны добрые слова. Например, спасибо от всего города.

По цвету знаки желтые и зеленые, похожие на одежду курьеров. Это уже не первая акция в поддержку работников доставки в Москве. Два года назад у метро "Тульская" установили памятник курьерам в знак благодарности за работу в пандемию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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