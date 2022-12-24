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Новости

24 декабря, 13:00

Город

"Мой район. Навигатор": портал "Узнай Москву" дополнили новым функционалом

"Мой район. Навигатор": портал "Узнай Москву" дополнили новым функционалом

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Навигатор по столице! Выбрать интересный пеший маршрут по Москве, виртуальный тур или проверить свои знания по истории города стало еще проще.

На портале "Узнай Москву" теперь есть раздел "Подборки". Там собраны все материалы на тему путешествий по столице. Нужно лишь нажать на вкладку с темой и выбрать интересующий маршрут или квиз. Есть, к примеру, прогулки по паркам: с интересным описанием, главными достопримечательностями и картой. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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