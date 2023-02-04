07:00Общество
"Время новых. Шоу": сухие завтраки
Звездочки, колечки, гранола и мюсли – чем отличаются друг от друга сухие завтраки? Как и из чего делают продукт, который действительно можно отнести к правильному питанию? И почему не все хлопья без сахара считаются диетическими? На эти вопросы ответят в шоу "Время новых". Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали разные виды завтраков и точно знают, с каких лучше начинать свой день.
Подробнее – на телеканале Москва 24.
Программа: Время новых. Шоу