"Время новых. Шоу": сухие завтраки

Звездочки, колечки, гранола и мюсли – чем отличаются друг от друга сухие завтраки? Как и из чего делают продукт, который действительно можно отнести к правильному питанию? И почему не все хлопья без сахара считаются диетическими? На эти вопросы ответят в шоу "Время новых". Дарья Филиппова с командой экспертов попробовали разные виды завтраков и точно знают, с каких лучше начинать свой день.

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