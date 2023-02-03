Москвичам пообещали солнечные выходные с легкими морозами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал москвичам о погоде в столице в ближайшие выходные. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик отметил, что в Москве будет солнечно, но ожидаются легкие морозы. Температура будет колебаться от -1 до -6 градусов.

"Осадки тоже будут, но незначительные, так как мы не до конца отошли от циклона. Давление, в свою очередь, продолжит ползти вверх и в скором времени начнет серьезно превышать норму", – предупредил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 февраля, в столице ожидается облачная погода. В Москве прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные, в том числе в виде мокрого снега.

Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, местами будет налипание мокрого снега.

"Утро": 0 градусов ожидается в столице 3 февраля

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