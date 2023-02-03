06:32Общество
Москвичей предупредили о небольших осадках и облачной погоде
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 3 февраля, в столице ожидается облачная погода. Об этом информирует Гидрометцентр России.
В Москве прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные, в том числе в виде мокрого снега.
Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.
На дорогах ожидается гололедица, местами налипание мокрого снега. По прогнозам метеорологов, в этот день атмосферное давление достигнет показателя 743 миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные москвичам следует ожидать похолодание до -5...-10 градусов. А на следующей неделе морозы станут еще сильнее.
Кроме того, жителей Москвы предупредили о ночных морозах во второй декаде февраля. Ожидается, что температура воздуха ночью может понижаться до -10…-15 градусов.
"Атмосфера": облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 3 февраля
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