Москвичам предрекли похолодание в ближайшие выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В предстоящие выходные москвичам следует ожидать похолодание до -5...-10 градусов. А на следующей неделе морозы станут еще сильнее, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, морозы нагрянут в столичный регион в два этапа.

"Первый из них придется на выходные, когда ночные температуры понизятся до 5–10 градусов мороза, а дневные – до -3...-5 градусов. Второй этап наступит 7–10 февраля, когда ночные температуры уже будут -10...-15 градусов, а дневные – 6–8 градусов ниже нуля", – поделился Шувалов.

Синоптик также рассказал, что переход от оттепели к морозам не будет сопровождаться осадками. По мнению Шувалова, сильного снегопада в столичном регионе ожидать не стоит.

Ранее российский Гидрометцентр предупредил, что 1 февраля в Москве ожидается облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха днем составит от 0 до 2 градусов мороза. На проезжей части прогнозируется гололедица.

До этого метеорологи сообщали, что аномально теплая погода в Москве продлится до 4–5 февраля. А к пятнице, 3 февраля, в столицу может вернуться оттепель.

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