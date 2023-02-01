Москвичей предупредили о ночных морозах во второй декаде февраля

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Ночные морозы до -15 градусов и солнечные дни ожидаются во второй декаде февраля в столице. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, первая пятидневка февраля будет довольно теплой, а уже на второй пятидневке температура воздуха приблизится к климатической норме.

"А во второй декаде возможны настоящие зимние морозы, когда будет подмораживать градусов до -10…-15 в ночные часы. Но поскольку погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, в антициклоне мы рассчитываем, что облаков будет немного, за счет этого и будет понижение температуры в ночные часы", – пояснила синоптик.

Вместе с тем она подчеркнула, что в дневное время в столице ожидается солнце.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие в Москве ожидается похолодание до -5...-10 градусов ночью. При этом днем ожидается до -3...-5 градусов. При этом уже 7–10 февраля наступит второй этап похолодания, когда столбики термометров днем опустятся до -6...-8 градусов.



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