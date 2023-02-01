Москвичей предупредили о небольшом снеге и гололедице в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 1 февраля, в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве составит от 0 до 2 градусов мороза. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщали, что аномально теплая погода в Москве продержится до 4–5 февраля. При этом к пятнице, 3 февраля, в город может прийти оттепель.

В целом в феврале на большей части российской территории температура будет близка к средним многолетним значениям, по словам синоптиков.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве 1 февраля

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