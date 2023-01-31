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31 января, 20:00

Общество

Синоптики сообщили, что аномально теплая погода в Москве продержится до 5 февраля

Синоптики сообщили, что аномально теплая погода в Москве продержится до 5 февраля

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Синоптики сообщили, что аномально теплая погода в Москве продержится до выходных, 4–5 февраля. Начало февраля будет по-настоящему весенним – всю неделю будет около 0 градусов, а к пятнице, 3 февраля, в город может прийти оттепель.

Прогнозируется низкое давление и небольшой снег. Но уже в выходные температура начнет понижаться и ударят морозы. К началу следующей недели в Москве ожидается до -5 градусов днем, а ночью – до -10.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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