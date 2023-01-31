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14:08

Общество

Генпрокурор заявил, что домой возвращены 9 тыс незаконно мобилизованных россиян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян были возвращены домой. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, речь также идет о тех, кто не должен был призываться по состоянию своего здоровья.

"Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности", – отметил глава государства.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал, что зачастую при мобилизации необоснованно заменяли ВУС, призывали тех, у кого были брони или медицинские противопоказания. Он также указал на вопросы по бытовым условиям и содержанию мобилизованных.

На проблемы мобилизации указывал и Владимир Путин. Он призвал оперативно решать такие вопросы. При этом он отметил, что для этого принимаются определенные меры.

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