17:46Общество
Доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия на ребенка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Официальные доходы призванных в рамках частичной мобилизации граждан не влияют на получение единого пособия на ребенка. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".
"Доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Минобороны в период участия в СВО, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются", – говорится в сообщении.
За полагаемыми средствами может обратиться любая семья, которая подходит под критерии назначения выплат.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление о порядке социальных выплат мобилизованным гражданам.
Согласно указу, призванные смогут рассчитывать на гарантии со дня назначения на должность и до дня освобождения с нее. Контрактникам же предоставят деньги до дня вступления акта в силу.
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!