Доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Официальные доходы призванных в рамках частичной мобилизации граждан не влияют на получение единого пособия на ребенка. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Минобороны в период участия в СВО, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются", – говорится в сообщении.

За полагаемыми средствами может обратиться любая семья, которая подходит под критерии назначения выплат.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал постановление о порядке социальных выплат мобилизованным гражданам.

Согласно указу, призванные смогут рассчитывать на гарантии со дня назначения на должность и до дня освобождения с нее. Контрактникам же предоставят деньги до дня вступления акта в силу.

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

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