В Московском планетарии объяснили, как найти зеленую комету в звездном небе

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Зеленая комета, которая максимально приблизится к Земле в ночь с 1 на 2 февраля, будет видна недалеко от созвездия Большой Медведицы. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, комета была открыта в марте прошлого года. Предварительные данные, позволившие вычислить ее орбиту, говорят о том, что она приближается к Солнцу один раз в 50 тысяч лет.

"Период очень большой, поэтому невозможно сказать, наблюдал ли кто-то раньше с Земли эту комету. Также как и утверждать, что она снова вернется через 50 тысяч лет. К тому же есть вероятность, что в следующий раз при приближении к Солнцу она будет выброшена за пределы Солнечной системы", – объяснила эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В 20-х числах января зеленая комета уже прошла свой перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты. – Прим. ред.) и продолжает приближаться к Земле. А в ночь с 1 на 2 февраля она окажется на самом коротком от нашей планеты расстоянии, ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Однако Рублева предупредила, что комета будет видна лишь при ясной безоблачной погоде и в отдаленном от большого города месте.

"В центре Москвы разглядеть что-то точно не получится, так как искусственное освещение засвечивает ночное небо. Поезжайте за город, за 100 километров или немного ближе", – посоветовала эксперт.

Рублева добавила, что зеленая комета будет виднеться между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. Лучше всего воспользоваться биноклем, но если повезет с погодными условиями, то и невооруженным глазом получится увидеть слабое зеленое пятно вытянутой формы, сказала эксперт.

Ранее москвичам назвали лучшее время для наблюдения за кометой. По словам сотрудника Московского планетария, руководителя сектора астрономического образования Александра Перхняка, это предрассветные часы.

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