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В Московском планетарии объяснили, как найти зеленую комету в звездном небе
Фото: depositphotos/magann
Зеленая комета, которая максимально приблизится к Земле в ночь с 1 на 2 февраля, будет видна недалеко от созвездия Большой Медведицы. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, комета была открыта в марте прошлого года. Предварительные данные, позволившие вычислить ее орбиту, говорят о том, что она приближается к Солнцу один раз в 50 тысяч лет.
"Период очень большой, поэтому невозможно сказать, наблюдал ли кто-то раньше с Земли эту комету. Также как и утверждать, что она снова вернется через 50 тысяч лет. К тому же есть вероятность, что в следующий раз при приближении к Солнцу она будет выброшена за пределы Солнечной системы", – объяснила эксперт.
Однако Рублева предупредила, что комета будет видна лишь при ясной безоблачной погоде и в отдаленном от большого города месте.
"В центре Москвы разглядеть что-то точно не получится, так как искусственное освещение засвечивает ночное небо. Поезжайте за город, за 100 километров или немного ближе", – посоветовала эксперт.
Рублева добавила, что зеленая комета будет виднеться между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. Лучше всего воспользоваться биноклем, но если повезет с погодными условиями, то и невооруженным глазом получится увидеть слабое зеленое пятно вытянутой формы, сказала эксперт.
Ранее москвичам назвали лучшее время для наблюдения за кометой. По словам сотрудника Московского планетария, руководителя сектора астрономического образования Александра Перхняка, это предрассветные часы.
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