Астропсихолог объяснила, зачем подстраивать свои планы под фазы Луны

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Планировать оздоровительные процедуры и рацион стоит в зависимости от фазы Луны. Об этом Москве 24 рассказала астропсихолог, нумеролог Наталия Кузнецова.

Луна совершает полный оборот вокруг Земли в течение месяца и проходит за это время несколько фаз. Каждая из них по-своему отражается на самочувствии, обратила внимание эксперт.





Наталия Кузнецова астропсихолог, нумеролог В момент новолуния, когда спутник Земли не видно на небе, начинается фаза растущей Луны. В этот период эмоциональный фон повышается, накапливается энергия. Лучше всего это время подходит для любых процедур, связанных с оздоровлением организма.

По словам Кузнецовой, неправильное питание при растущей Луне сильнее всего отражается на фигуре. Это связано с тем, что вместе с накоплением сил организм стремится набрать вес. Поэтому даже немного сладкого может сказаться на внешности, объяснила астропсихолог.

Через семь суток после новолуния наступает фаза второй четверти лунного цикла – на небе можно наблюдать ровно половину диска. Гравитация спутника увеличивается, поэтому накопившаяся энергия начинает идти наружу. В такую фазу эффективнее всего заняться чисткой организма и сходить в баню, отметила Кузнецова.

На 15-й день цикла наступает полнолуние. Оно длится сутки, в это время происходит максимальная отдача накопившейся ранее энергии. Люди чувствуют эмоциональную активность, творческое вдохновение, желание заняться физическим трудом, сказала эксперт.

Однако на следующий день начинается фаза убывающей Луны, энергии уже не хватает. Этот период характерен сниженной чувствительностью и заторможенностью эмоций, указала Кузнецова. Чтобы не растрачивать энергию, нумеролог посоветовала не переедать и избегать больших нагрузок. Также, по ее мнению, период не подходит для новых начинаний, лучше всего посвятить его завершению старых дел.

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