Москвичей предупредили о пасмурной погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В первые февральские выходные москвичей ожидают пасмурная погода и небольшой снег, сообщил RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он отметил, что сейчас на московскую зону влияет теплый, южный циклон.

Синоптик рассказал, что на дорогах образуется гололедица. Ветер будет северо-восточный. Температура в ночь на субботу, 4 февраля, составит от -2 до -4 градусов, днем – от 0 до -2. В воскресенье, 5 февраля, ночью ожидается -3... -5 градусов, днем – от -1 до -3.

Циклон будет уходить на следующей неделе, давление будет расти. С понедельника, 6 февраля, в столице похолодает. Самый холодный день выпадет на 7 февраля – столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза. При этом с 8 февраля опять пойдет потепление.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 февраля, в столице ожидается облачная погода. В Москве прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные, в том числе в виде мокрого снега.

Температура воздуха днем будет в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, местами будет налипание мокрого снега.

"Утро": 0 градусов ожидается в столице 3 февраля

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