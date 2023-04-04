Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе впервые проходит акция против поставок оружия Киеву

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Акция протеста против поставок вооружений Украине началась у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

"Цель нашего движения – остановить вооружение Украины и призвать к диалогу с Москвой", – заявила организатор митинга, глава организации SOS Donbass Анна Новикова.

Участие в акции принимают около 50 человек, они держат в руках плакаты с портретом убитого в теракте 2 апреля российского военкора Владлена Татарского.

Ранее акция против поставок оружия Украине прошла в немецком городе Брауншвейг. Несколько сотен человек вышли на улицы с плакатами и флагами.

До этого протесты против военной помощи Киеву прошли в Австралии. Митингующие призывали представителей власти полностью отказаться от помощи Украине и заявляли, что военные амбиции США, которые используют Украину в своих целях, не должны оплачиваться из кармана австралийских налогоплательщиков.

В Париже продолжаются протесты против снабжения Украины оружием

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