Акция против поставок оружия Украине прошла в немецком городе Брауншвейг. Несколько сотен человек прошли по улицам с плакатами и флагами. Жители Германии регулярно выступают против дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Недавно в Берлине на манифестацию собрались десятки тысяч человек. Они потребовали от властей ФРГ прекратить разжигать конфликт, отправляя Киеву оружие. Волна протестов захлестнула и другие страны Европы.

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