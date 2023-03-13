Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

Президент США Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы страны. Отмечается, что американские власти планируют ужесточить регулирующие нормы, чтобы не допустить новых банкротств.

Также глава США заверил, что все банковские депозиты доступны гражданам при необходимости. Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено.

Ранее стало известно, что три крупных банка закрылись в США. В Нью-Йорке прекратил деятельность Signature Bank, а финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank – это 16-й по величине банк в Штатах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.