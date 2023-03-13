Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 18:30

Экономика

Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

"Деньги 24": в российском обществе резко снизился интерес к фондовому рынку

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект о гостайне в РФ

Вershka, Zara и Pull&Bear вернутся на российский рынок в апреле

"Торги Москвы": город выставил на продажу 10 тележек в музее-заповеднике "Царицыно"

Новости часа: уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после инцидента с БКЛ

Байден пообещал американцам, что руководство обанкротившихся банков будет уволено

Новости часа: Собянин рассказал о сроках реконструкции Дмитровского путепровода

Вershka, Zara и Pull&Bear вернутся на российский рынок в апреле

Вershka, Zara и Pull&Bear вернутся на российский рынок в апреле

Президент США Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы страны. Отмечается, что американские власти планируют ужесточить регулирующие нормы, чтобы не допустить новых банкротств.

Также глава США заверил, что все банковские депозиты доступны гражданам при необходимости. Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено.

Ранее стало известно, что три крупных банка закрылись в США. В Нью-Йорке прекратил деятельность Signature Bank, а финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank – это 16-й по величине банк в Штатах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика