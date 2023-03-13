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13 марта, 19:30

Экономика

Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков

Эксперт оценил ситуацию с банкротством американских банков

Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

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Банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank и Signature Bank. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Однако он не ответил на вопрос журналистов о вероятности банкротства других банков страны.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он оценил возможные последствия для экономики Штатов и мировой экономики. Кроме того, специалист ответил на вопрос, можно ли оценить зависимость российской экономики от кризиса банковской системы США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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