Штраф за приостановку движения на БКЛ может составить 1 миллион рублей – Мосгосстройнадзор

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Компанию-подрядчика могут оштрафовать на 1 миллион рублей после приостановки движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Работы на объекте ведутся на основании оформленного в соответствии со статьей 51 Гражданского кодекса РФ разрешения на строительство от 4 октября 2021 года сроком до 4 октября 2024 года", – отметили в сообщении.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что в понедельник, 13 марта, в столичную прокуратуру было направлено заявление на согласование внеплановой проверки в отношении генерального подрядчика ООО "Анттек". Проверку осуществят в период с 16 по 29 марта.

По результатам проверки в отношении подрядчика могут быть приняты административные меры в соответствии с частью 1 (штраф в размере 100–300 тысяч рублей) и частью 3 (штраф в размере 700 тысяч – 1 миллиона рублей или административная приостановка деятельности на срок до 90 суток) статьи 9.4 КоАП РФ, отметили в пресс-службе ведомства.

В Мосгосстройнадзоре, оценивая ситуацию с нарушениями во время проведения работ на строительной площадке, отметили, что проблема возникла из-за неудовлетворительного строительного контроля со стороны застройщика и технического заказчика.

Утром 13 марта на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что компания "Донстрой" без согласования с Московским метрополитеном организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская", что привело к выбросу глины и песка. На время проведения восстановительных работ пришлось остановить движение поездов на внешней стороне.

Позже стало известно, что столичный СК возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ") после задержки движения поездов на БКЛ.

СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

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