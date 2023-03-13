Движение на БКЛ было задержано из-за нарушения правил безопасности на коммерческой стройке

Видео: Москва 24

Поезда на Большой кольцевой линии следуют в штатном режиме, сообщил Москве 24 заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По предварительным данным, компания "Донстрой" без согласования с Московским метрополитеном организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская".

В итоге там сделали отверстие, что привело к выбросу глины и песка. Движение поездов по внешней стороне остановили на время проведения восстановительных работ. По внутренней стороне поезда следовали в обычном режиме. Все пассажиры могли уехать альтернативными маршрутами.

Метрополитен обратился в Следственный комитет и МВД Москвы с просьбой провести необходимую проверку и возбудить уголовное дело.

Видео: Москва 24

"Такая безответственность и халатность строительной организации не должна повториться. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения всех обстоятельств", – сказал Ликсутов.

Он рассказал, что для удобства пассажиров на время восстановительных работ усилили маршруты наземного транспорта, их перевели в бесплатный режим. До запуска движения поездов с пассажирами были задействованы самые опытные сотрудники метрополитена. Всю инфраструктуру перегона проверили, по линии прошли резервные поезда, и только после этого, в 12:25, движение с пассажирами открыли.

Ранее на БКЛ временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки инфраструктуры.

Позже Дептранс сообщил об остановке движения поездов от станции метро "Новаторская" до станции "Аминьевская". Пассажиров предупредили, что в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Для проезда пассажиры могли воспользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, а также регулярными маршрутами наземного транспорта.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. За первые пять дней после открытия москвичи совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

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