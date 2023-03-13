СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после задержки движения поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Работы были организованы частной подрядной организацией.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. У организации будет изъята строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности.

По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению застройщиком требований федерального законодательства при ведении строительных работ, полноте и своевременности строительного контроля", – говорится в сообщении.

Движение поездов по БКЛ было приостановлено от "Новаторской" до "Аминьевской" около 11:00 в понедельник, 13 марта. На время выяснения обстоятельств пассажирам предложили воспользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.

Позже выяснилось, что причиной приостановки движения электропоездов стало нарушение правил безопасности на коммерческой стройке.

Компания "Донстрой" без согласования с Московским метрополитеном организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". В процессе работ машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на пути Московского метрополитена и последующей остановке движения электропоездов.



Движение по Большой кольцевой линии метро полностью восстановлено

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