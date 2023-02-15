16:54Политика
Кадыров призвал не озвучивать число погибших в СВО российских солдат
Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал неправильным озвучивать число российских солдат, погибших в спецоперации на Украине.
В своем телеграм-канале глава региона высказал непонимание в отношении действий руководителей некоторых субъектов, которые освещают число погибших военнослужащих.
"Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибли столько-то, а в другом – столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство", – заявил Кадыров.
Глава региона объяснил позицию тем, что отправляющиеся в зону боевых действий добровольно выбирают этот путь. По его словам, командование ВС РФ прикладывает максимальные усилия, чтобы сберечь жизни бойцов.
В дополнение Кадыров также обратил внимание, что в Чечне не озвучивают подобную информацию, а помогают семьям погибших, в том числе материально. Выплаты семьям погибших чеченских бойцов составляют один миллион рублей, получивших ранение – 500 тысяч рублей.
До этого чеченский лидер посчитал необходимым "забрать" Харьков и Одессу в рамках спецоперации на Украине. Подобная мера, уточнил политик, помогла бы обеспечить безопасность России.
Кадыров призвал не называть СВО на Украине третьей мировой войной
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