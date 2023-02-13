Кадыров заявил, что Зеленского в конечном итоге должна ждать судьба Гитлера

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Владимир Зеленский в конечном итоге должен закончить свою жизнь так же, как Адольф Гитлер. Таким мнением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Нет такого приказа, чтобы убить Зеленского. Я этот вопрос не раз поднимал в разных кругах, и со мной даже никто про это не говорил. Я за то, чтобы они поняли, и, так скажем, сами, как Гитлер в свое время сделал шаг", – заявил Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".

Чеченский лидер подчеркнул, что данный исход станет лучшим для российской истории.

Речь идет о самоубийствах Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун, которые произошли 30 апреля 1945 года. Уже 1 мая то же самое совершили Йозеф и Магда Геббельс, убившие шестерых своих детей.

Кадыров также рассказал, что готов провести переговоры с Зеленским один на один. Глава Чечни назвал президента Украины террористом, деревенским сатанистом и фашистом. По словам Кадырова, он смог бы поставить Зеленского на свое место.

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