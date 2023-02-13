Кадыров призвал "забрать" Харьков и Одессу в рамках СВО на Украине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в рамках проведения специальной военной операции российской стороне следует "забрать" Одессу и Харьков, чтобы обезопасить РФ. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 1".

"Надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство", – заявил Кадыров.

Чеченский лидер также поделился, что готов провести переговоры с Владимиром Зеленским один на один. Кадыров назвал президента Украины террористом, деревенским сатанистом и фашистом.

Глава Чечни подчеркнул, что ничего не стал бы говорить украинскому лидеру, а лишь заставил бы его выполнить то, что необходимо. Кадыров заявил, что поставил бы Зеленского на свое место.

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