Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Бойцы Вооруженных сил РФ полностью освободили территорию населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области", – цитирует его телеграм-канал российского военного ведомства.

Ранее бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Двуречье в ДНР. Операцию провели добровольцы из штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО. Во время столкновения ВСУ потеряли до 50 солдат.

После этого российские военные освободили под Донецком населенный пункт Краснопольевка. Об успешном выполнении задач СВО рассказали в Штабе территориальной обороны ДНР.

В ходе наступления на донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи

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