Песков прокомментировал возможный визит Си Цзиньпина в Россию

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Кремль своевременно сообщит о визите китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.

Журналисты поинтересовались у Пескова, приедет ли председатель КНР в Россию на следующей неделе, как об этом пишут некоторые СМИ.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", – сказал он.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что китайский лидер может приехать в Москву на следующей неделе. Отмечалось, что председатель КНР намерен встретиться с Владимиром Путиным. Однако более детальной информации о визите Си Цзиньпина не приводилось.

Предложение посетить Россию китайский политик получил от Путина в конце 2022 года. Тогда президент РФ отметил, что приезд Си Цзиньпина в Москву продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей и станет главным событием в политике двух государств.



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