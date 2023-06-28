16:06Политика
Захарова заявила, что поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Военная помощь Запада, включая поставки Киеву вооружений, ведет к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередные поставки вооружений на Украину ведут лишь к эскалации вооруженного конфликта", – цитирует ее ТАСС.
Дипломат уверена, что подобных действий союзников Украины являются безответственными, поскольку приводят к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения.
Ранее глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил о необходимости удвоить объемы поставок вооружений Киеву на фоне вооруженного мятежа в РФ. Он заявил, что поддерживать Украину в подобных условиях следует больше, чем обычно. При этом, уточнил он, главам МИД ЕС пока не удалось согласовать транш военной помощи стране на сумму 500 миллионов евро.
ПВО РФ перехватила 5 ракет Storm Shadow и 2 снаряда РСЗО HIMARS за сутки
Читайте также