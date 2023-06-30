В США заявили, что вопрос о передаче Киеву ATACMS и F-16 рассматривается

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Решения о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 и кассетных боеприпасов пока нет, однако такая возможность рассматривается, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли.

"Все эти вещи на столе. Решения на данный момент нет", – передает РИА Новости слова Милли.

По его словам, соответствующее решение должно принять высшее политическое руководство США. Милли подчеркнул, что такие запросы Украины находятся в никогда не завершающемся аналитическом процессе принятия решений, который военные США проводят в контакте с союзниками.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Киеву. По данным СМИ, вопрос о предоставлении ATACMS украинскому государству в настоящее время согласуется на высшем уровне.

Стало известно о проблемах Пентагона в контроле за поставками оружия на Украину