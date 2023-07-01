Зеленский заявил, что ряд стран затягивают процесс подготовки украинских пилотов на F-16

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Ряд стран затягивают процесс подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Украина договорилась с некоторыми странами о тренировках, но графика тренировочных миссий нет.

"Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно", – сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ранее сообщалось, что в США пока не принято решение о передаче Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, истребителей F-16 и кассетных боеприпасов. Однако такая возможность рассматривается, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия выразила решительный протест западной "тройке" из-за планов отправить на Украину истребители F-16, которые способны нести ядерные заряды. Также РФ предупредила о дестабилизирующем влиянии подобного шага и угрозе опасной эскалации.

Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов