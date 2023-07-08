Путин уже нанес поражение Западу, показав слабость его ВПК – СМИ

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Владимир Путин уже нанес западным странам унизительное поражение, вернув русскоязычные территории, которые оказались в составе Украины после распада СССР. Таким мнением поделился обозреватель The Federalist Натаниэль Блейк.

Помимо этого, российский президент своими действиями указал на слабость американского военно-промышленного комплекса, считает эксперт.

Так, по словам Блейка, у ВСУ на фоне проваливающегося контрнаступления заканчиваются боеприпасы, а российские войска только наращивают удары. В то же время неспособность США поддерживать производство оружия на уровне военного времени не сулит Киеву ничего хорошего, отметил обозреватель.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что решение отправить на Украину кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Киева, и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что президент Болгарии Румен Радев отказал ему в предоставлении вооружения украинской армии.