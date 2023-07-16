В МО Украины признали активное наступление России на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные активно наступают на купянском направлении и продолжают наступление на авдеевском и марьинском, написала в телеграм-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, на авдеевском и марьинском направлениях российская армия продолжает наступление. На северных флангах от Артемовска ВСУ пытаются удержать позиции, отметила Маляр.

Ранее Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину рассказал, что российские военные ведут себя героически и неожиданно для противника переходят в наступление на ряде участков.

Также ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также российские силы ликвидировали БПЛА украинской армии в районе Хлеборобного Запорожской области, Горловки, Марьинки Донецкой Народной Республики, Новокраснянки и Сватова Луганской Народной Республики.

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