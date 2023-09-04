В Киеве объяснили причину отставки министра обороны Украины – СМИ

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В Киеве чиновник офиса президента Украины Владимира Зеленского объяснил причину отставки министра обороны страны Алексея Резникова, сообщает Pravda.Ru.

В СМИ привели сообщение издания The New York Times. Отмечалось, что Резников уволен из-за новых мер по затягиванию конфликта против РФ.

По словам чиновника офиса Зеленского, на Украине понимают, что стране понадобится новое руководство в связи с затягиванием боевых действий. Также он назвал скандалы с коррупцией в сфере военных контрактов одной из причин увольнения главы Минобороны Украины.

Накануне Зеленский заявил, что Резников покинет пост министра обороны Украины. Он подчеркнул, что главой оборонного ведомства должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

Немногим позже глава крымского парламента Владимир Константинов связал отставку Резникова с провалом украинского контрнаступления. Константинов считает, что подобные передвижения направлены на то, чтобы спасти всю команду Зеленского, пожертвовав второстепенными фигурами.



Зеленский объявил об отставке министра обороны Резникова