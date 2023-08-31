Политолог заявил, что новым министром обороны Украины не может быть ставленник Зеленского

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Никакой ставленник украинского лидера Владимира Зеленского не сможет возглавить оборонное ведомство страны, заявил политолог Сергей Марков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Никакой речи о ставленнике Зеленского быть не может. С ним только согласуют эту кандидатуру. Может, он кого-то и предложит, но окончательное решение принимает Пентагон и Минобороны Британии", – объяснил эксперт.

Ранее в Верховной раде сообщили, что министра обороны Украины Алексея Резникова могут уволить в начале сентября. По словам депутата Ярослава Железняка, Резников станет послом в Великобритании. А оборонное ведомство страны, в свою очередь, возглавит действующий руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров.

Об отставке Резникова стали говорить на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Оказалось, что для военнослужащих продукты закупались вдвое или втрое дороже.

Отмечалось, что украинский лидер Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность отставки министра обороны. Кроме того, сам глава министерства заявлял о том, что может покинуть пост.



На Украине назревает конфликт между военными и офисом Зеленского – СМИ