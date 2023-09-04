В Крыму связали отставку главы Минобороны Украины с провалом контрнаступления ВСУ

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Глава крымского парламента Владимир Константинов связал отставку экс-главы Минобороны Украины Алексея Резникова с провалом украинского контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова депутата.

Константинов считает, что подобные передвижения направлены на то, чтобы спасти всю команду президента Украины Владимира Зеленского, пожертвовав второстепенными фигурами.

Тем не менее на ситуацию на фронте это никак не повлияет. По словам депутата, киевские власти назначают на подобные должности людей, которые ничего не понимают в военной сфере, но у которых нет "моральных тормозов". Потому что только такие люди на сегодняшний день могут согласиться сотрудничать с Зеленским, добавил Константинов.

Ранее президент Украины сообщил, что Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины. По его словам, министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Зеленский добавил, что главой Минобороны должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Украинский президент обратил внимание, что Верховная рада знает этого человека.

Зеленский объявил об отставке министра обороны Резникова