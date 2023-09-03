Зеленский сообщил, что Резников покинет пост министра обороны Украины

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Алексей Резников покинет пост министра обороны Украины. Соответствующее решение принял украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети президента страны.

"Я решил произвести замену министра обороны Украины. <...> Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", – отметил он.

Зеленский считает, что главой оборонного ведомства должен стать действующий руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. Украинский президент обратил внимание, что Верховная рада знает этого человека. Он выразил надежду, что данная кандидатура будет поддержана.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк предупреждал, что Резникова могут уволить с поста министра обороны в начале сентября. По его словам, планируется, что он станет послом Украины в Великобритании.

Речь об увольнении Резникова зашла на фоне коррупционного скандала вокруг закупок продовольствия для армии. Украинские журналисты выяснили, что для военнослужащих закупаются продукты вдвое или втрое дороже.

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием немедленной отставки Резникова.



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