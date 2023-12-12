На Украине заявили, что вопрос отставки Залужного и кадровых изменений не поднимался

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Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров опроверг информацию об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были до меня, и с которыми я очень открыто к обществу и своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне", – отметил он.

Умеров признался, что уже привык шутить на эту тему с самим Залужным, спрашивая его: "Кто на этот раз тебя увольняет?".

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о возможной отставке Залужного. По мнению журналистов, приезд главы Пентагона Ллойда Остина привел к еще большему ухудшению взаимоотношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ.

Некоторые источники утверждали, что Зеленский рассматривает на должность главкома кандидатуру командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.



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