Западные лидеры начали звонить в Киев после интервью Залужного – СМИ

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Лидеры западных государств начали звонить в украинскую администрацию после интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает News.ru со ссылкой на газету Financial Times.

По данным источников издания, они интересовались, не стали ли переговоры с российской стороной приоритетным направлением Украины.

"Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом", – говорится в статье.

Ранее Залужный в интервью американскому СМИ заявил, что конфликт находится в тупиковой ситуации. По его словам, по "учебникам НАТО" ВСУ уже должны быть в Крыму, однако им не удалось даже провести "красивый и глубокий прорыв".

До этого в прессе также писали, что в офисе Владимира Зеленского рассматривают возможность отставки Залужного. Один из источников рассказал, что у президента на должность главкома есть кандидатура командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

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