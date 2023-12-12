Захарова заявила, что возможная замена Зеленского Залужным не изменит ситуацию

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Возможное назначение главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного президентом Украины вместо действующего лидера Владимира Зеленского не изменит ситуацию, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев, это США, их сателлиты, Британия и так далее", – приводит ТАСС ее слова.

По мнению дипломата, среди украинской элиты нет самостоятельных фигур.

Ранее в заявлении Службы внешней разведки РФ говорилось, что ЕС ищет преемника Зеленскому. Среди возможных кандидатов упоминались Валерий Залужный, Алексей Арестович, Виталий Кличко и другие. Согласно данным российской спецслужбы, такие варианты рассматривались в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре 2023 года встречи министров иностранных дел.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что СВР делает выводы о поиске преемника Зеленскому, основываясь на своей "специфической информации". По его мнению, речь о замене может идти в долгосрочной перспективе.



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