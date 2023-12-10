Арестович не увидел позитивного сценария для Украины в 2024 году

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) представил три варианта развития событий в стране в 2024 году. О своем видении ситуации он рассказал изданию Rzeczpospolita.

Первым вариантом для Украины Арестович видит "третий майдан". Однако на этот раз, по его мнению, он будет вооруженным. При таком варианте РФ, Китай и США должны будут договориться о прекращении огня на территории Украины, но Киев это не остановит, уверен бывший политик.

При втором варианте на Украине продолжатся боевые действия при поддержке западных союзников. Однако, как считает Арестович, ВСУ не достигнут успехов на фронте.

Третьим вариантом для страны экс-глава офиса президента Украины видит ее наступление. По его словам, западные партнеры могут передать страны огромное количество оружия, что поможет ей продвинуться вперед. Но говоря об этом варианте, бывший политик заявил, что позитивного исхода для страны все же не видит.

Ранее стало известно, что украинская армия потеряла на донецком направлении за неделю более 1,5 тысячи военных. Вместе с этим на направлении за прошедшую неделю были уничтожены 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии.

