Залужный рассказал главе комитета начштабов США о сложной ситуации на фронте

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном и сообщил ему о сложной ситуации на отдельных участках фронта. Об этом пишет ТАСС.

"Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях", – рассказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил о планах на зимний период и потребностях украинской армии. Помимо прочего, Залужный и Браун обсудили вопросы подготовки военных и восстановления боеспособности подразделений.

Ранее СМИ сообщали, что западные страны могут прекратить поставки своих танков на Украину из-за неудач украинских военных на фронте. Отмечается, что ситуация с горящими немецкими танками Leopard на Времевском выступе подтвердила провал ВСУ. Кроме того, Залужный в интервью рассказал, что ситуация на поле боя зашла в тупик.

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