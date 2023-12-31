Зеленский заявил, что получил военный план на следующий год

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщает РИА Новости.

"Был представлен план действий на 2024 год", – сказал Зеленский, не представив никаких деталей.

Лидер Украины также рассказал, что заслушал отчет от внешней разведки. По его словам, в документе приводились общие военно-политические ожидания и возможные события в мире.

Зеленский заявил, что следующий год станет временем для многих глобальных решений. Он отметил, что Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы достигать своих целей.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоров между Россией и Украиной не будет. Вместо переговоров, как он утверждает, Российской Федерации будут выдвинуты жесткие ультимативные требования.

При этом СМИ сообщают, что европейские страны и Соединенные Штаты Америки в негласных беседах меняют задачу украинской политики в сторону возможных мирных переговоров. Ранее же западные страны придерживались политики по "тотальной украинской победы над РФ".

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