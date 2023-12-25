Зеленский понял, что есть только политический путь урегулирования – Лукашенко

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Украинский лидер Владимир Зеленский понял, что политический путь является единственным для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, с киевскими властями в следующем году будут плотнее работать, чтобы они понимали, что это их единственный шанс.

"Если они им не воспользуются, будет вообще крах", – указал он.

Белорусский лидер отметил, что военные видят происходящее, из-за этого "давление очень сильное". Лукашенко вспомнил пресс-конференцию Зеленского, добавив, что "он начинает понимать".

Ранее Владимир Путин сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет всех целей СВО – денацификации, демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса. Он напомнил, что Киев отрицал, что в стране происходит фашизация. Однако в государстве возвели в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, указал российский лидер.

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