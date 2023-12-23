Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

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Владимир Путин готов к переговорам по конфликту на Украине но только для того, чтобы достичь цели спецоперации. Об этом сообщил изданию The New York Times официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, информация о подаче российским лидером сигналов, которые информируют о готовности к переговорам для прекращения огня на Украине, "в своей концепции неверны".

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона разработала условия, на которых может вступить в переговоры с украинской стороной. По ее словам, они были объявлены в начале СВО. При этом она уточнила, что предпосылок для урегулирования ситуации на Украине пока не появляется.



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