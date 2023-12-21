Россия сформулировала условия для переговоров с Украиной – Матвиенко

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Российская сторона разработала условия, на которых может вступить в переговоры с украинской стороной. Об этом сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

"Эти условия были заявлены с начала СВО, и пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем", – приводит ТАСС ее слова.

При этом председатель Совфеда уточнила, что предпосылок для урегулирования ситуации на Украине пока не появляется, к тому же интерес западных стран к конфликту иссякает. Именно поэтому, утверждает Матвиенко, у Запада больше не осталось аргументов, чтобы продолжать выделять средства Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поиск формулы мира по Украине без участия России является абсурдным процессом, который не имеет потенциала на результат, в настоящее время предпосылок для переговоров нет. Вместе с тем он указал на то, что в Кремле в настоящее время считают тему переговоров с Украиной неактуальной.

До этого похожее заявление сделал и украинский лидер Владимир Зеленский. Вопрос мирных переговоров с Россией для Украины на данный момент не актуален, считает он.



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