Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

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Поиск формулы мира по Украине без участия России является абсурдным процессом, который не имеет потенциала на результат, в настоящее время предпосылок для переговоров нет. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал "раскрыть глаза и посмотреть на факты", отметив, что эту формулу пытаются искать без участия России.

Вместе с тем он указал на то, что в Кремле в настоящее время считают тему переговоров с Украиной неактуальной. Это связано с тем, отметил пресс-секретарь президента РФ, что для этих переговоров нет никакого базиса и фундамента.

Днем ранее похожее заявление сделал и украинский лидер Владимир Зеленский. Вопрос мирных переговоров с Россией для Украины на данный момент не актуален, считает он.

Украинский президент добавил, что сейчас Киев ведет работу над своей "формулой мира". По готовности соответствующего документа и при поддержке его со стороны других государств, данную идею передадут представителям РФ, уточнил Зеленский.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине